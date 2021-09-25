Ранивший двух человек топором в "Магните" москвич может избежать наказания

Задержанный за нападение с топором на посетителей супермаркета на севере Москвы 48-летний Дмитрий С. ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Более того, в конце весны текущего года он уже угрожал топором и ножом сотруднику другого магазина.

По неподтвержденной информации, Дмитрий С. с 2004 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Многие жители Отрадного часто встречают его на улице и в супермаркете, при этом он постоянно носит женскую одежду.

Несколько человек были свидетелями агрессии с его стороны, но она всегда была вызвана разговором на повышенных тонах – Дмитрий тут же доставал охотничий нож или топор, без которых, судя по всему, он не выходит из квартиры. То же произошло и сегодня в "Магните", где он дал отпор двум покупателям в споре за тележку. Они успели пройтись по внешности Дмитрия, и тот начал размахивать своим оружием.

По данным "Пятого канала", задержанный в 2003 году был признан виновным в убийстве, но вместо колонии был отправлен на принудительное лечение. Если подтвердится информации о том, что он состоит на учете у психиатра, то Дмитрий и на сей раз избежит уголовного наказания.