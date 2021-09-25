Момент нападения с топором в московском "Магните" попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала ожесточенное противостояние при входе в магазин "Магнит" на севере Москвы, где вооруженный топором мужчина напал на семейную пару.

Конфликт произошел около 11 часов 25 сентября в супермаркете на Каргопольской улице, а повздорили посетители из-за продуктовой тележки. Дмитрий С. долго препирался с женщиной, а затем выхватил сумки завернутый в пакет топор и напал на ее супруга. Мужчина дал отпор хулигану в женской одежде, но тот продолжал размахивать своим оружием.

Когда за него вступилась супруга, то досталось и ей – на кадрах видно, как женщина упала на пол. После этого злоумышленник сбежал с места, задержали его примерно в 500 метрах от магазина.

Какие травмы получили супруги, не уточняется. В каком состоянии находился 48-летний Дмитрий С., которого знает весь район, предстоит выяснить судмедэкспертам.