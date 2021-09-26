Велосипедист нарисовал знаменитую обложку альбома Nirvana при помощи GPS

В честь 30-летней годовщины выхода альбома "Nevermind" американской рок-группы Nirvana австралийский велосипедист Питер Стоукс с помощью GPS воссоздал его знаменитую обложку в городе Аделаида в штате Южная Австралия, сообщает телеканал ABC.

Велосипедист нарисовал силуэт обложки на улицах города при помощи приложения, отслеживающего физические нагрузки. Его путь составил 150 километров, которые он преодолел за восемь часов, на протяжении всего времени мужчина слушал альбом "Nevermind".

Ранее ему таким образом удалось воссоздать портрет немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

В августе адвокат Спенсера Элдена, который будучи младенцем появился на обложке альбома, потребовала отредактировать детское фото, отметив, что на фоне 30-летия со дня выхода альбома мужчина опасается насмешек в свой адрес.

На обложке, о которой идет речь, изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне. На фото наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет младенец.

Известно, что Элден подал иск в суд Калифорнии против целого ряда ответчиков, в том числе против оставшихся в живых участников группы Nirvana. По словам адвоката, из-за включения денежной купюры в изображение ребенок выглядит на снимке "как секс-работник".

Элден намерен получить с каждого ответчика компенсацию в размере 150 тысяч долларов.