Сигнал европейским лидерам: зачем Лавров раскрыл подробности встречи с Боррелем

В ходе переговоров с министром иностранных дел ООН Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН глава европейской дипломатии Жозеп Боррель попросил Россию "не трогать Африку". Об этом сообщил сам Лавров на пресс-конференции. Как отметил корреспондент ВГТРК Стас Натанзон в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ", министр раскрыл эту деталь переговоров, чтобы дать "сигнал европейским лидерам".

По словам Натанзона, тот факт, что Лавров "давал очень много инсайдов", симптоматичен.

"Российские лидеры никогда не озвучивают детали переговоров, которые были за закрытыми дверями, – рассказал корреспондент, работающий на полях Генассамблеи. – Такие детали рассказываются из-за того, что есть некое напряжение от того, что европейцы пользуются в плохом смысле российской дипломатической деликатностью и переворачивают суть всех дипломатических переговоров. Они за закрытыми дверями говорят одно, потом открыто говорят другие и пользуются тем, что Россия это не опровергает, потому что неловко это опровергать".

По его словам, это сигнал европейским лидерам, от которых "мы много раз слышали, что не существует зон влияния – зоны влияния были в XX веке".

Натанзон обратил внимание на высказывание Лаврова о том, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью. Это первый случай, когда на официальном уровне вообще звучит формулировка "частная военная компания". При этом глава МИД России отметил, что хотя у РФ и есть дипломатические и государственные отношения с Мали, ЧВК не имеют отношения к российскому государству.

Ранее Лавров раскрыл некоторые подробности переговоров с Боррелем.

"Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка – это наше место". Вот прямо так и сказал", – отметил министр. Он также пояснил, что руководство Мали обратилось к ЧВК, поскольку стране недостаточно собственных сил для борьбы с терроризмом. Такая ситуация сложилась после того, как Франция решила сократить военное присутствие в своей бывшей колонии. В Кремле ранее заявили, что российских вооруженных сил в Мали нет.