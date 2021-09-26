"Украина возвращает свое": Зеленский поздравил боксера Усика

Президент Украины Владимир Зеленский после победы боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в чемпионском бою в Лондоне поздравил уроженца Крыма, выступающего под желто-синим флагом. "Браво, чемпион!" – высказался чиновник.

Сообщение в социальной сети Instagram Зеленский озаглавил "Украина возвращает свое", намекая, что ранее чемпионами в супертяжелом весе были братья Виталий и Владимир Кличко. "Это тяжелая, но поэтому еще более ценная победа", – считает глава Украины.

Зеленский не смог удержаться от фамильярности: "Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций. Браво, чемпион. Титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO опять принадлежат украинцу".