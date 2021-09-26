Турецкая мафия сломала позвоночник украинскому военному

В Турции совершено нападение на украинского военного Михаила Маймана, который ранее был активным участником боевых действий против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

"Он стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице", – написал в Telegram депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Он уточнил, что жизни Маймана ничего не угрожает, но ему сломали позвоночник, и "ходить он будет не скоро". По словам парламентария, украинский военный прятался в Турции от уголовной ответственности.

В 2020 году между Ильей Кивой и Михаилом Майманом произошел конфликт. Мужчины подрались в киевском ресторане "Мокко".

В мае 2021 года Майман сообщил, что покинул Украину из-за давления СБУ. Он утверждал, что его шантажируют дракой с депутатом и требуют дать показания против мэра Киева Виталия Кличко.