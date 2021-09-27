Судьбу правительства Германии решат "делатели королей"

По итогам выборов в Германии крупнейшую фракцию в бундестаге сформируют социал-демократы (СДПГ- 206 мест), ХДС/ХСС получают 196 мест, "Зеленые" – 118 мест, 92 кресла у либералов, у "Альтернативы для Германии" – 83 места. Левые получили всего три мандата и всего один человек представит молодую региональную партию. Всего в новом парламента Германии будет 735 депутатов.

В штабе Христианско-демократического союза (ХДС) сегодня "длинная ночь", именно так выразился кандидат в канцлеры Армин Лашет. Христианские демократы, несмотря на неутешительные для партии данные экзитполов, сразу же заявили о формировании правящей коалиции.

ХДС на этих выборах поставил антирекорд, худший результат за всю историю – 24,1%. Таковы данные ЦИКа уже после подсчета всех избирательных округов. По сравнению с предыдущими выборами христианские демократы потеряли почти 9% избирателей. Несмотря на результат, Армин Лашет не признает поражения и не отказывается от канцлерских амбиций. Выступая в штабе, Лашет делает упор на хорошее – на уходящую эпоху Меркель.

"Это были 16 хороших лет для Германии, поэтому прежде всего я хочу поблагодарить канцлера Ангелу Меркель за ее работу. Мы поставили перед избирателями четкую цель. Голосование за ХДС – это голосование против левого федерального правительства. И поэтому мы сделаем все, чтобы построить правительство из представителей нашего союза", – заявил Армин Лашет.

Сама канцлер уехала из штаба, не заявив ни слова прессе. Даже ее теперь уже бывший избирательный округ номер 15 в Мекленбурге-Передней Померании ХДС потерял. Там проголосовали за СДПГ.

Совсем иная атмосфера царит в штабе социал-демократов. Сразу видно, что отмечают победу, хотя даже итоговое первое место не гарантирует Олафу Шольцу кресла канцлера. Данные ЦИКа практически совпали с экзитполами – 25,7%. Партия улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами более чем на 5 процентных пунктов.

"Я рад результату выборов, что граждане страны сделали выбор. Они решили, что СДПГ должна выйти вперед, и это большой успех. Нам предстоит длинный вечер, это точно. Но также ясно и то, что множество граждан поставили крестик напротив СДПГ, потому что они хотят смены правительства, хотят, чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц", – сообщил Олаф Шольц.

На счету Шольца еще несколько выигранных сражений: в Берлине бургомистром станет социал-демократка Гифай, а госпожа Швезиг выиграла выборы в земле Мекленбург-Передняя Померания, именно она была одной из тех, кто смог отстоять строительство "Северного-потока-2".

По данным социологов, 1 миллион 400 тысяч избирателей, ранее поддерживавших консерваторов, на нынешних выборах в бундестаг отдали свои голоса за Социал-демократическую партию Германии. Но в процентном выражении успех не позволяет СДПГ сформировать правительство без оглядки на христианских демократов. Разница между первым и вторым местом около 1,5%. Решат судьбу будущего правительства "делатели королей" – так в немецкой прессе называют остальные парламентские партии. "Зеленые" рассчитывают попасть в правительство, но разочарования результатом – 14,8% – в штабе не скрывали.

"Мы хотели большего. Но у нас этого не получилось. Отчасти из-за наших собственных ошибок в начале кампании, а также из-за моих собственных ошибок", – пояснила Анналена Бербок.

А вот лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер результатом 11,5% доволен. Он уже предложил "Зеленым" провести предварительные двусторонние переговоры, прежде чем начинать договариваться о коалиции с социал-демократами и консерваторами. Впереди у Германии изнурительные переговоры.