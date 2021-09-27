Явлинский угодил в больницу из-за проблем с сердцем

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что политик чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое для стабилизации его здоровья. В пресс-службе партии сообщили, что Явлинский некоторое время будет оставаться под наблюдением медиков.

Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил, что основатель "Яблока" находится на приеме у врача, а речи о госпитализации пока нет.

Недавно состоялись выборы в Госдуму. "Яблоко" показало плохой результат, набрав всего 1,3 процента голосов. Стоит отметить, что государственная поддержка политических партий путем их финансирования осуществляется, если те наберут не менее 3 процентов голосов избирателей.