27 сентября 2021 15:17

Лимит ограничен: Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил неожиданную новость. После 20 лет руководства Московским академическим театром сатиры он решил покинуть эту должность.

Ширвиндт обратил внимание на то, что никаких скандалов и сенсаций не будет. Актер напомнил, что более 20 лет назад по просьбе труппы и с благословения мэрии "взялся везти этот воз". Но, отметил театральный деятель, лимит все-таки ограничен. Ширвиндт напомнил, что ему 87 лет, обнулить данный срок невозможно.

Артист отметил, что хотел бы продолжать сотрудничать с театром. Он мечтает еще раз появиться в "вертикальном положении" на сцене, но это зависит, отметил Ширвиндт, от Бога и департамента культуры Москвы.

Ширвиндт возглавил Театр сатиры в 2000 году после того, как пост худрука по состоянию здоровья покинул Валентин Плучек.

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