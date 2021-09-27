Историк Соколов расплакался, когда суд отказался смягчить ему приговор

Историк Олег Соколов расплакался в суде после того, как ему отказали в смягчении приговора. Соколов был признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Суд назначил ему 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Видео с заседания опубликовано в Telegram объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. На нем запечатлена реакция Соколова на решение петербургского городского суда.

Историк признался, что совершил убийство в состоянии аффекта, и раскаялся. Он обратился к дочерям, сказав, что очень их любит и хочет, чтобы они это знали.

"Может быть, я их никогда не увижу", – сказал он сквозь слезы. Историк признался, что "не мог стерпеть оскорблений" в адрес дочерей и потому "потерял голову". Ранее в ходе следствия он говорил, что убитая им Ещенко оскорбляла его семью.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года у Соколова произошел конфликт с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко. У преподавателя и аспирантки был роман, они жили вместе. В ходе ссоры Соколов застрелил подругу из карабина, на который у него не было лицензии, потом решил избавиться от тела и расчленил его. Останки Соколов пытался выбросить в реку Мойку и сам упал туда. Когда его вытащили, стало известно о его преступлении.