Лошагин не смог освободиться

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей жены-модели Юлии Прокопьевой на десять лет строгого режима, 20 сентября вновь попытался выйти на свободу условно-досрочно. Лошагин выступил в суде с пылкой речью, пытаясь доказать, что достоин снисхождения, а само пребывание за решеткой для него страшнее смерти. При этом он так и не раскаялся в содеянном и не принес извинения родственникам убитой девушки.

Его напряжение чувствуется даже через экран телевизора. За убийство жены-модели Дмитрию Лошагину осталось отсидеть чуть меньше трех лет, но он не теряет надежды выйти на свободу раньше.

Эта громкая история произошла еще в 2013 году. Тогда в лесу у города Первоуральск грибники обнаружили обезображенное тело молодой женщины. Следствие, уголовное дело. По подозрению в убийстве Юлии Прокопьевой задержали ее мужа, известного в Екатеринбурге фотографа Дмитрия Лошагина. Через два года, в 2015-м, его отправили за решетку на десять лет.

Суд установил, что Лошагин, будучи нетрезвым, убил свою жену после светской вечеринки, которая проходила в его лофте в центре Екатеринбурга. Он погрузил убитую в пластиковый контейнер, вывез в лес, а, чтобы скрыть следы преступления, попытался сжечь тело.

В колонии строгого режима Дмитрий Лошагин уже отбыл большую часть наказания. За это время было 18 поощрений и лишь одно взыскание, за то, что он не поздоровался с начальником колонии. Известный фотограф так и не признал свою вину, но при этом рассчитывает на условно-досрочное освобождение.

Летом Чкаловский суд Екатеринбурга уже разрешал Лошагину выйти по УДО, но прокуратура выступила против и подала апелляцию.

20 сентября областной суд должен был поставить точку. По мнению защиты, Лошагин имеет право уже сейчас оказаться на свободе – он погасил исковую задолженность и исправился.

"На одной чаше весов, это единожды он не поздоровался в течение семи лет, а на второй чаше весов – бесконечное перечисление всего остального. Это и положительные характеристики, 18 поощрений, хорошее отношение к труду и получение профессии, и так далее. Люди в худшем положении направляют ходатайства, и суды их удовлетворяют, у Лошагина – лишь одно взыскание", – отмечает адвокат заключенного Сергей Лашин.

Но мама погибшей Юлии Прокопьевой Свтелана Рябова уверена, что о досрочном освобождении не может быть и речи.

"Мне ни деньги его не нужны, ни извинения. Он не исправился – горбатого могила исправит. Я его боюсь. Что может придумать этот человек, я не представляю", – признается Светлана Рябова.

Прокуратура считает, что Лошагин вел себя положительно только небольшой промежуток времени и об исправлении речи быть не может.

"Отбытие определенного срока не является безусловным основанием для его условно-досрочного освобождения. Мы полагаем, что достаточно данных, которые бы свидетельствовали о том, что он не совершит впредь подобное, не имеется, в силу чего прокуратура просила суд отменить это решение суда", – указывает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В итоге Свердловский областной суд прислушался к позиции прокуратуры. Дело об условно-досрочном освобождении будет передано на новое разбирательство в тот же Чкаловский суд, но в ином составе. Лошагин продолжит отбывать наказание в колонии строго режима. Его срок истекает через два года три месяца и двенадцать дней.