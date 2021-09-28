Ничего личного: Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках в обход Украины

О том, насколько это сделка важная для Венгрии, говорит хотя бы тот факт, что церемонию подписания начали с исполнения полных версий гимнов двух стран.

Короткая презентация того, как шли переговоры по обновлению контракта, говорит о теплых партнерских отношениях. Шутка ли, совсем скоро юбилей – Россия начала поставки газа в Венгрию полвека назад.

Плотные ряды флагов, как символ тесного сотрудничества. Подпись на документе ставят синхронно, первым начинает аплодировать венгерский глава МИД.

Контракт с "Газпромом" – это лучший вариант и самое надежное решение для этого региона Европы, считает министр. Цену он не называет, но говорит, что она ему нравится больше, чем прежняя. Долгосрочный контракт, подписанный еще в 96-м году, уже истек. С кем подписывать новый – сомнений не было.

"Для Венгрии энергоснабжение – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политический вопрос. Дома семейные очаги политическими рассуждениями разогреть нельзя, а газом можно", – заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

4,5 миллиарда кубометров будут поступать в Венгрию ежегодно на протяжении 15 лет по двум путям. Основной объем – 3,5 миллиарда кубометров по "Турецкому потоку" до Сербии. Оттуда по специально построенному для этого трубопроводу в Венгрию. Вторая часть – миллиард кубометров поставят через Австрию.

Так или иначе – в обход Украины, которая очень обиделась, демонстративно отменила совместное заседание межправительственной экономической комиссии и будет жаловаться Еврокомиссии.

"Украинская сторона обратится в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", – сразу расстроился министр иностранных дел Украины Кулеба.

Еврокомиссию украинские жалобы явно утомили, там ответили дежурно, что информации у них пока нет и обсуждение преждевременно.

А вот в Будапеште Киев жестко поставили на место. "Мне очень жаль, что украинцы отказались от совместного с нами заседания. Я не понимаю, какая связь есть у него с заключенным сегодня соглашением. Мы протестуем против попыток вмешательства во внутренние дела Венгрии. Нужно рассматривать контракты без отрыва от реальности. Либо они хотят сотрудничать, либо нет. Если их позиция изменится, мы с удовольствием их примем", – отрезал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Киеву посоветовали рассматривать контракты в связке с реальностью, благодаря такому подходу, подчеркнул министр, венгры будут платить меньше других в Европе за газ.

Условия поставок останутся неизменными вне зависимости от ситуации на рынке, как минимум еще на десяток лет. Для венгерских потребителей вопрос, по сути, закрыт, больше не придется следить за растущими ценами на голубое топливо или бояться замерзнуть зимой.