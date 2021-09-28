Украина закатила истерику из-за России и Венгрии

Истерическая реакция: так в Кремле прокомментировали заявления Киева по поводу сделки, которую накануне заключили Венгрия и "Газпром". Как отметил Дмитрий Песков, этот вопрос касается двусторонних отношений Москвы и Будапешта. Вдобавок соглашение никоим образом не противоречит нормам международной торговли. В Киеве считают это ударом по двусторонним отношениям и грозят Будапешту ответными действиями.

Газовый контракт между Россией и Венгрией – казалось бы, вещь сугубо экономическая – вызвал целый дипломатический скандал между Киевом и Будапештом. На Украине, узнав, что поставки голубого топлива пойдут в обход, закатили истерику.

"Есть страна Венгрия, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией. И вот она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эти слова Дмитрий Кулеба произнес в телеэфире в понедельник, когда был подписан контракт. А на следующий день вдруг выступил против того, чтобы "руководствоваться эмоциями". Хотя в украинский МИД к тому моменту уже вызвали венгерского посла в ответ на аналогичные действия Будапешта. В венгерской столице главе украинской дипмиссии указали, что действия Киева крайне возмутительны. Почему, подробно объяснил министр иностранных дел Венгрии.

"Во-первых, Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся. Во-вторых, мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе нашей промышленности", – пояснил Петер Сийярто.

Контракт о поставках подписан на 15 лет – с 2024 года по 2036-й. Три с половиной миллиарда кубометров ежегодно пойдут в Венгрию по специально построенному для этого трубопроводу из Сербии, куда газ будет поступать по ветке "Турецкого потока". Еще миллиард кубов – через Австрию. Решение Будапешта выбрать именно этот маршрут российский постпред в ЕС Александр Чижов назвал оптимальным.

"Альтернативы российскому газу в Венгрии нет. И тут никто – ни Украина, никто другой – диктовать свою волю не вправе. В том числе и Еврокомиссия. Я, естественно, экономических деталей этого контракта не знаю, но уверен, что Будапешт, идя на его подписание, учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", – заявил Чижов.

Именно за помощью в Европу побежал обиженный Киев, как это уже было в случае с "Северным потоком-2", строительство которого Украина слезно просила остановить. С ее министром энергетики уже встретилась еврокомиссар Кадри Симсон. Но никаких конкретных заявлений сделано не было – лишь общие слова в ее "Твиттере" о поддержке ЕС. Зато все точки над "i" расставили в Кремле.

"Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако играть на газовой трубе в очередной раз решила Украина. Директор компании-оператора газотранспортной системы страны в соцсетях пригрозил сокращением поставок российского газа в Венгрию и даже полной их остановкой. И это несмотря на контракт о транзите, подписанный Москвой и Киевом.

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"В данной ситуации Украина злится в лице своих элит, потому что она в свое время отказалась от выгодного предложения "Газпрома", который предлагал заключить прямые контракты со скидкой в 25 процентов – на то время это было 125 долларов за тысячу кубометров. А сейчас она фактически живет за счет поставок по виртуальному реверсу. Это означает, что она не построила газопровод из Европы, а просто отбирает транзитный газ, который идет по ее территории из России в страны Евросоюза", – говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Эти так называемые реверсные поставки уже вовсю высмеивают в украинском телеэфире.

"Никакого реверсного газа нет. Это все трюки, чтобы нажиться на украинцах. Просто идет российский газ, и чудесным образом – наверное, Копперфилд прилетает и трансформирует его в не российский газ, от него уже не воняет "Газпромом", – иронизирует украинский политический аналитик Валентин Гайдай.

"Если верить этим сказкам, мы берем реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины. Она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2"? Ведь там газ поступает через Турцию в Болгарию, из Болгарии в Сербию, а из Сербии в Венгрию. Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот – и она тоже будет брать из "Северного потока-2". Так у кого мы будем покупать?" – задается вопросом бывший губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль.

Вопрос не праздный – ведь контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу подписан лишь до 2024 года. После этой даты, считают эксперты, Киев может вообще остаться без российских энергоресурсов.

"Если Украина говорит, что не покупает у России газ с 2015 года, считая ее страной-агрессором, то это политическая мотивация экономических решений. Почему Россия не может применить такой же подход? Россия не применяет такие подходы в экономической сфере до сих пор. Это удивляет, когда России, по сути, навязывают Украину. Россия должна кормить этот режим, установленный незаконно", – говорит политолог, экономист Александр Дудчак.

Пока Украина требует для себя особых экономических и политических условий, на европейских биржах цены на газ только растут. На открытии торгов во вторник побит исторический максимум: за тысячу кубометров голубого топлива давали свыше тысячи долларов. И это только фьючерсы на покупку в октябре – а там уже и зима не за горами.