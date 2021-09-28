Три ночи в приморской тайге: местный житель спас заблудившихся женщин

Трёх женщин, которые заблудились в лесном массиве Шкотовского района в Приморском крае, нашел местный житель. Как передает ГТРК "Владивосток", туристки пропали 25 сентября во время путешествия на гору Фалазу.

Как стало известно, сегодня утром обнаруженные в районе местной ЛЭП женщины вместе со своим спасителем вышли к селу Васильевка Партизанского муниципального района. Туристки рассказали, что три ночи им пришлось провести под открытым небом в непролазном лесу без еды и теплой одежды. Днем они искали дорогу, плутая по тайге. Сообщается, что женщины чувствуют себя нормально. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 25 сентября три пенсионерки вышли в однодневный турпоход на гору Фалаза. Но вернуться назад они не смогли. О своих передвижениях женщины рассказали родственникам по телефону. Поиски велись волонтерами, но после неудачных попыток 27 сентября к поисковой операции приступили спасатели.