WSJ опубликовала детали разговора Герасимова и Милли

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли встретились в городе Вантаа Финляндии по заданию Джо Байдена. Президент США поручил найти для американских военных после ухода из Кабула "новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане". Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Герасимов и Милли обсудили возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Герасимов не дал каких-либо обещаний американскому генералу.

Как пишет WSJ, тема могла подниматься еще в августе на встрече Байдена и Путина в Женеве, но президент России высказывался против. В МИД России уверены, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона.

"Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, не в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни", – цитирует The Wall Street Journal ответ заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

При этом напоминает WSJ, конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо взаимодействие с российским Минобороны.