Москаль напомнил о старой российской угрозе

Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль считает, что газопровод "Турецкий поток" намного опаснее для экономики Украины, чем трубопровод "Северный поток-2".

Как заявил Москаль во вторник, Киев покупает реверсный газ у Словакии, которая сама "не производит ни одного кубометра". Генерал отметил, что, по его мнению, Словакия скоро начнет получать газ по "Северному потоку-2".

"Так у кого мы будем покупать?" – задался вопросом Москаль.

Как заявил бывший украинский губернатор в эфире телеканала "Украина 24", к "Турецкому потоку" присоединились Венгрия, Болгария и Сербия.

"Что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2"?" – удивился Москаль.

С 1 октября Венгрия начнет получать российский газ в обход Украины через Сербию и Австрию. Контракт заключен до конца 2036 года, сообщает РИА Новости.