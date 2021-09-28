Стало известно, что Путин обсудит с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 29 сентября ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Кроме того, планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган заявил накануне, что хочет, чтобы США ушли из Сирии и Ирака так же, как ранее покинули Афганистан. По мнению турецкого лидера, для сохранения мира в регионе нужно позволить народам этих стран самим принимать решения. При этом Анкара место Вашингтона занимать не собирается.

На проблему присутствия в регионе "непрошенных" иностранных войск указывал и президент России. На переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом 14 сентября он указал, что такое присутствие противоречит международному праву и не дает возможности властям Сирии приложить все силы для консолидации страны.