Эрдоган: США должны позволить народам Сирии и Ирака самим принимать решения

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет, чтобы США ушли из Сирии и Ирака также, как ранее покинули Афганистан. Чтобы сохранить мир в регионе, нужно позволить народам этих стран самим принимать решения, отметил турецкий лидер. При этом Анкара место Вашингтона занимать не собирается.

"Мы никогда не будем оставаться там, где от нас не хотят, чтобы мы оставались, – отметил Эрдоган. – Мы никогда не будем присутствовать там, где нам не рады". Ранее в сентябре Сирия требовала вывода турецких войск со своей территории.

На проблему присутствия в регионе "непрошенных" иностранных войск указывал и президент России Владимир Путин. 14 сентября на встрече с Башаром Асадом он отметил, что такое присутствие противоречит международному праву и не дает возможности властям Сирии предпринять максимальные усилия для консолидации страны.