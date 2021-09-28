Что россиянам принесет октябрь

Несколько новых законов вступят в силу в России в октябре. О некоторых грядущих изменениях рассказал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Один из законов, по его словам, заслуживает отдельного внимания: он позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике. Россияне смогут вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом, напоминает Володин.

Другое заметное нововведение — защита неквалифицированных инвесторов. На фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей – этому способствует падение доходности по депозитам. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек, отмечает Володин. Растет при этом и число пострадавших от непродуманных вложений.

Перед сделками со сложными финансовыми инструментами неквалифицированным инвесторам придется пройти тестирование. Тесты будут бесплатными, ограничений на пересдачу не будет. Те, кто не смог успешно сдать тест, смогут купить любой инструмент на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей за одну сделку, под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски перед инвестированием своих денежных средств, отмечает спикер Госдумы.

С 1 октября на 3,7 процента будут повышены оклады военных, проходящих срочную службу и службу по контракту, полицейских, таможенников и пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в Интернете, при этом должно быть обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Выплаты россиянам на первого и второго ребенка до трех лет с 1 октября будут зачисляться только на карту "Мир".

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Среди этих данных – используемое абонентами пользовательское оборудование, факт передачи текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений. Эта мера направлена на борьбу с "серыми" СИМ-картами.

Также с 1 октября вводится институт типовой проектной документации: таковой будет признаваться проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы и использовавшаяся при строительстве или реконструкции объекта. Сведения об этой документации будут включены в единый госреестр. Типовой также будет признаваться экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года.

С 28 октября вступают в силу изменения в госрегистрации недвижимости. Подавать в регистрационный орган документы о госрегистрации прав можно будет через нотариуса. Будут действовать определенные сроки для регистрации второго и последующих договоров долевого участия (ДДУ) после регистрации ДДУ с первым участником долевого строительства. Также не будет ограничиваться максимально допустимый размер машино-места.