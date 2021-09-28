Экстремистское сообщество: новое дело против Навального и Ко

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его ближайших соратников. Навального, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь и иных лиц обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Как отметили в ведомстве, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов госвласти, дестабилизацию обстановки в регионах, формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, а также организацию и проведение протестных акций.

Там напомнили, что в 2014-2021 годах члены экстремистского сообщества систематически проводили несогласованные акции, в ходе которых призывали "к экстремисткой и террористической деятельности", провоцировали массовые беспорядки.

Создал это экстремистское сообщество и руководил им Навальный, учредитель НО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ, также признана иноагентом).

Целью создания сообщества "осуществление экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности РФ", указали в СК.

Для расширения сферы деятельности в 2017 году было создано общественное движение "Штабы Навального" (признано в РФ экстремистским). Оно распространило свое влияние на в 37 российских регионов. Для пропаганды деятельности сообщества использовались соцсети и был создан ряд специальных сайтов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сам Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 У под городом Покров Владимирской области.