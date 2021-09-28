Опубликован доклад о насильниках из ВОЗ

Комиссия Всемирной организации здравоохранения подтвердила случаи сексуального насилия в отношении женщин в Демократической республике Конго с августа 2018 по июнь 2021 года​​​. Как говорится в докладе комиссии, 83 сотрудника ВОЗ подозреваются в преступлениях во время борьбы с десятой вспышкой геморрагической лихорадки Эбола в провинциях Северное Киву и Итури.

С апреля 2021 года следователи ВОЗ совершили пять выездных миссий в восточные провинции страны: одну в Гома, три в Бени и одну в Буниа. Было проведено 210 опросов, в том числе с предполагаемым жертвами насилия, с сотрудниками ВОЗ и других агентств ООН и международных организаций.

Большинство преступлений – 62 – были совершены временными наемными местными сотрудниками. Однако в 21 случае комиссия смогла с уверенностью установить, что сексуальная эксплуатация и надругательства совершались сотрудниками ВОЗ.

Эксперты рекомендуют ВОЗ незамедлительно расследовать все предполагаемые случаи насилия, а также в ряде случаев сделать ДНК экспертизу для определения отцовства.

Комиссия при этом рекомендовала ВОЗ создать независимый механизм по контролю исполнения всех рекомендаций экспертов.