Первыми пришли на помощь: герои из Перми получили госнаграды

Сотрудники ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, получили государственные награды. Их вручил глава МВД Владимир Колокольцев.

Двое полицейских из Перми сегодня в Москве – принимают поздравления и государственные награды лично от министра внутренних дел. Благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников ДПС 20 сентября в Прикамье во время стрельбы в университете удалось спасти сотни жизней.

"В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом , ответственных и неравнодушных людей. Благодарю вас за добросовестную службу", – говорит Владимир Колокольцев.

Первым к месту расправы студента-первокурсника прибыл Константин Калинин – младший лейтенант полиции. Именно он обезвредил преступника, сохранив самообладание, даже когда оказался под встречным огнем. Сотрудник опытный, отмечает начальство – он и раньше активно противостоял злоумышленникам. Только за последние два года, еще работая в ППС, Калинин раскрыл несколько преступлений и задержал 48 человек, находившихся в розыске.

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"Родители всегда одобряли мой выбор профессии, – рассказывает он. – В детстве учили защищать слабых и помогать людям, попавшим в беду. Несколько дней назад моему сыну-первенцу исполнился год. Когда он вырастет, я надеюсь, он выберет мою профессию и продолжит династию".

Вместе с орденом Мужества Калинину присвоено внеочередное звание – повысили до лейтенанта. Его коллегу Владимира Макарова, который оперативно эвакуировал студентов и преподавателей во время трагедии, – до капитана. Но не за звания, признаются, жизнью рисковали.

"Почти четверть века назад в окружении коллег я произнес слова присяги сотрудника ОВД, и с того времени ни разу не пожалел о сделанном выборе. Каждый из нас, приняв присягу, поклялся, не щадя своей жизни, защищать правопорядок, и мы до конца этому будем верны. Благодарю вас товарищ министр", – говорит Владимир Макаров.

Высокий профессионализм инспекторов отметил президент, подписав указ о присвоении госнаград. В ведомстве же убеждены, что благодаря мужеству и отваге сотрудников ДПС удалось избежать большего количества жертв.