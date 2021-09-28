Разбившаяся в Таиланде россиянка в соцсетях предсказала свою смерть

Накануне на острове Самуи в Таиланде в результате ДТП погибла фотограф из России Алина Багирова. Об этом сообщает ГТРК "Тверь".

Уточняется, что уроженка Твери скончалась от полученных травм при падении с мотоцикла. По официальной версии, россиянка не справилась с управлением.

"Она не столкнулась с другой машиной или байком. Байк целый. Говорят, что или собака, может, пробежала, или она сама как-то упала. Видимых причин нет", – рассказали друзья погибшей.

Примечательно, что за несколько дней до трагедии на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото с символичной подписью: "Сон — это нежная смерть".

Добавим, что девушка училась в тверском художественном училище и была известна как фотограф и художник. Она работала в Санкт-Петербурге и Твери, а последние два года жила в Таиланде.