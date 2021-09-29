Переговоры в Сочи: первая очная встреча президента после карантина

Переговоры президентов России и Турции стартовали в Сочи, передает телеканал "Россия 24". Этот двусторонний саммит Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по сути означает для российского лидера выход из самоизоляции. Это первая очная рабочая встреча Путина после двухнедельного карантина, на который он вынужден был уйти из-за случаев коронавируса в его ближайшем окружении.

В повестке сочинских переговоров – обсудить контакты в политике, экономике и торговле, а также ситуацию в Закавказье. Уже в начале встречи Владимир Путин заявил, что Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии. А благодаря "Турецкому потоку" Турция сейчас чувствует себя уверенно и стабильно, несмотря на проблемы на европейском газовом рынке.