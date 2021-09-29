"ОВД-Инфо" и два десятка человек пополнили реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило медиапроект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Также в этом списке фигурирует движение "Голос".

Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, дополнен автономной некоммерческой организацией "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановской областной общественной организацией "Центр гендерных исследований", передает РИА Новости.

В реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и главред этого издания Сергей Смирнов. В общей сложности реестр СМИ-иноагентов сегодня, 29 сентября, пополнился данными 22 физических лиц. Также в данный реестр включены ООО "ЗП" и ООО "Зона права".

По данным ТАСС, 22 человека, включенные в реестр СМИ-иноагентов – авторы "Голоса" и "Медиазоны". Согласно законодательству РФ, сообщения и материалы СМИ-иноагентов подлежат обязательной маркировке.