Путин рассказал, как ему повезло

Президент России Владимир Путин рассказал, что не заразился после общения с заболевшим COVID-19 потому, что у него высокий уровень антител.

"У меня титры высокие. Мне, слава богу, повезло", – сказал российский лидер после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 29 сентября.

Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении российского президента и о его самоизоляции.

"Несмотря на то что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, не заболел. Так что в следующий раз будете ревакцинироваться, делайте это своевременно и "Спутником", – сказал президент РФ.

На это турецкий лидер ответил, что уже ревакцинировался, передает "Интерфакс".

В ходе переговоров Эрдоган поблагодарил Путина за вклад России в борьбу с лесными пожарами в Турции и за то, что россияне выбирают его страну для отдыха и путешествий. Со своей стороны, Путин обратил внимание на успехи в развитии сотрудничества Москвы и Анкары по Сирии и Ливии.

Встреча двух лидеров продолжалась 2 часа 45 минут. Заявлений для прессы по ее итогам сделано не было. Путин назвал переговоры содержательными.