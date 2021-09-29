Погоня за педофилом, заманившим школьницу за гаражи

Спугнули педофила и бросились за ним в погоню: в подмосковном Домодедове неравнодушные очевидцы спасли школьницу от рецидивиста. Оказалось, что нападавший больше 30 лет провел за решеткой, в том числе и за насилие, и если бы не вмешательство случайных свидетелей, ждать можно было чего угодно. Как удалось задержать преступника?

Весьма необычная с виду погоня: мужчина бежит по улице подмосковного Домодедова, его преследует такси. Пешеход понимает, что вдоль дороги оторваться не получится, и сворачивает во двор. Шофер выскакивает из салона и бросается следом.

Пассажирка машины тем временем хватается за мобильник – она звонит в полицию. Вскоре к погоне подключается еще и случайный прохожий. Все это – кадры того, как неравнодушные очевидцы спасли ребенка и пытались задержать опасного преступника.

- Хочу объявить максимальный репост: в Домодедово объявился маньяк. Мы сегодня с мужем лично спасли ребенка на улице Восточной у дома 10, корпус 2. Он пытался затащить в гаражи ребенка и изнасиловать.

Догнать педофила тогда не удалось, но следом к поискам подозреваемого подключились полицейские. По камерам удалось установить, что он частенько прогуливался недалеко от места, где пытался совершить преступление. Местные жители уверяют, что подозрительный человек уже неоднократно приставал к детям на игровой площадке.

- К нам подходила девочка и говорит: к нам подходил дядя и говорил, что он маньяк.

Как рассказали продавцы соседнего магазина, прежде чем напасть на девятилетнюю школьницу, насильник "затарился" пивом.

- Был пьян. Купил две банки.

Выйдя из магазина, насильник сделал несколько глотков. И тут же направился к жертве.

Гаражи, куда мужчина заманил школьницу, находятся в нескольких десятках метров от детской площадки. Несмотря на это, место здесь безлюдное. Можно сказать, девочке повезло, что насильника заметили случайные прохожие.

<!--cke_bookmark_330S--><!--cke_bookmark_330E-->

Полицейские быстро вышли на след предполагаемого педофила. Им оказался мужчина с татуировками в виде бабочек на ногах – отпетый рецидивист, который уже был судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование и побои. Большую часть своей жизни он провел за колючей проволокой.

- Общий срок отбывания наказаний?

- 31 год.

- Место регистрации?

- Не имею.

- За что задержаны?

- Не знаю. Пока только предположения.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 года рождения и пытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ближайшее время вероятному педофилу изберут меру пересечения. Впрочем, это скорее вопрос формальный. Учитывая тяжесть преступления и не менее жуткий криминальный багаж за плечами рецидивиста, суд вряд ли позволит ему и дальше спокойно разгуливать по улицам. Судя по всему, все пути для убийцы и насильника уже привычно опять ведут его в изолятор.