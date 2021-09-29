Погоня за педофилом, заманившим школьницу за гаражи

Спугнули педофила и бросились за ним в погоню: в подмосковном Домодедове неравнодушные очевидцы спасли школьницу от рецидивиста. Оказалось, что нападавший больше 30 лет провел за решеткой, в том числе и за насилие, и если бы не вмешательство случайных свидетелей, ждать можно было чего угодно. Как удалось задержать преступника?
Весьма необычная с виду погоня: мужчина бежит по улице подмосковного Домодедова, его преследует такси. Пешеход понимает, что вдоль дороги оторваться не получится, и сворачивает во двор. Шофер выскакивает из салона и бросается следом.
Пассажирка машины тем временем хватается за мобильник – она звонит в полицию. Вскоре к погоне подключается еще и случайный прохожий. Все это – кадры того, как неравнодушные очевидцы спасли ребенка и пытались задержать опасного преступника.
- Хочу объявить максимальный репост: в Домодедово объявился маньяк. Мы сегодня с мужем лично спасли ребенка на улице Восточной у дома 10, корпус 2. Он пытался затащить в гаражи ребенка и изнасиловать.
Догнать педофила тогда не удалось, но следом к поискам подозреваемого подключились полицейские. По камерам удалось установить, что он частенько прогуливался недалеко от места, где пытался совершить преступление. Местные жители уверяют, что подозрительный человек уже неоднократно приставал к детям на игровой площадке.
- К нам подходила девочка и говорит: к нам подходил дядя и говорил, что он маньяк.
Как рассказали продавцы соседнего магазина, прежде чем напасть на девятилетнюю школьницу, насильник "затарился" пивом.
- Был пьян. Купил две банки.
Выйдя из магазина, насильник сделал несколько глотков. И тут же направился к жертве.
Гаражи, куда мужчина заманил школьницу, находятся в нескольких десятках метров от детской площадки. Несмотря на это, место здесь безлюдное. Можно сказать, девочке повезло, что насильника заметили случайные прохожие.
Полицейские быстро вышли на след предполагаемого педофила. Им оказался мужчина с татуировками в виде бабочек на ногах – отпетый рецидивист, который уже был судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование и побои. Большую часть своей жизни он провел за колючей проволокой.
- Общий срок отбывания наказаний?
- 31 год.
- Место регистрации?
- Не имею.
- За что задержаны?
- Не знаю. Пока только предположения.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи заговорил с девочкой 2012 года рождения и пытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В ближайшее время вероятному педофилу изберут меру пересечения. Впрочем, это скорее вопрос формальный. Учитывая тяжесть преступления и не менее жуткий криминальный багаж за плечами рецидивиста, суд вряд ли позволит ему и дальше спокойно разгуливать по улицам. Судя по всему, все пути для убийцы и насильника уже привычно опять ведут его в изолятор.