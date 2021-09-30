Лукашенко: реакция на убийство офицера КГБ будет "мгновенной и самой жесткой"

В столице Белоруссии убит сотрудник группы "Альфа" Комитета госбезопасности. Офицер элитного подразделения погиб при штурме квартиры, в которой, предположительно, жил человек, причастный к терроризму. Владелец квартиры встретил силовиков стрельбой из охотничьей винтовки и был ликвидирован.

Депутаты в Минске считают, что убийство офицера – акт терроризма. Жена преступника, стрелявшего по силовикам, в настоящее время задержана по подозрению в соучастии в убийстве офицера КГБ и помещена в изолятор.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно извещен о трагедии. Он пообещал, что убийство не останется безнаказанным. "Поручено самым тщательным образом разобраться в обстоятельствах случившегося. И отдельно хочу выделить следующие слова президента: "Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жесткой", – сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Также Лукашенко поручил оказать семье убитого всю необходимую помощь.

Погибшему офицеру был 31 год. Он участвовал в самых сложных и опасных операциях. У него остались жена и четырехлетняя дочь, с которыми работают психологи.

"Это беспрецедентный случай, – прокомментировал убийство офицера генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. – Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность и конституционный строй. Ни один преступник не уйдет от ответственности".