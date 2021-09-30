Тела в квартире и во дворе: убитым девушкам было от 17 до 19 лет

Следком возбудил уголовное дело по факту тройного убийства в городе Гае Оренбургской области и раскрыл некоторые подробности зверского преступления.

Погибшими стали три студентки местного медицинского колледжа. Девушкам было 17,18 и 19 лет. Родом они из Башкирии и вместе снимали квартиру в пятиэтажке на улице Молодежной.

Всех девушек обнаружили с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений. Тела двух студенток нашли в квартире в 4:45 утра после тушения пожара. Третья девушка смогла выбраться из квартиры, видимо, пыталась позвать на помощь, ее обнаружили мертвой во дворе дома.

Следственный комитет опубликовал видео, снятое возле дома и в квартире. Вход в подъезд огорожен сигнальной лентой. В квартиры видны следы пожара, а на кухонном столе – несколько пивных бутылок и раскрытый ноутбук​​​.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов, откуда родом погибшие, оказать всю необходимую помощь родным.

"Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек​​​. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь", – сказал Хабиров.

Следователи считают, что убить девушек мог 18-летний Анвар С., он встречался с самой младшей из жертв.