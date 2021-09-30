Турецкое оружие могут использовать против украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по теме передачи турецкого вооружения Украине. Передача подобных систем Украине чревата тем, что в дальнейшем это вооружение смогут использовать против своего народа. Причем в Турции это наверняка понимают.

Ранее сообщалось, что Киев и Анкара подписали соглашение о создании учебного центра по обслуживанию и модернизации турецких ударных беспилотников. При этом в Киеве говорят, что беспилотниками вооружаются, чтобы "сдерживать Россию".

О закупке дронов стало известно еще в июле. Поступило 12 машин. И тогда же в Незалежной утверждали, что приобретут еще не меньше 20. Накануне такой аппарат заметили над Донецком.