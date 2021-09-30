Изнасилование задержанной: полицейскому-убийце дали пожизненное

Сотрудник лондонской полиции Уэйн Казенс, который изнасиловал и убил жительницу британской столицы 33-летнюю Сару Эверард, получил пожизненный срок.

Убийство молодой женщины стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Эверард пропала 3 марта в лондонском районе Брикстон. Вечером она возвращалась из гостей, но до своего дома не дошла.

Обвинение в похищении и убийстве Эверард было предъявлено сотруднику лондонской полиции 48-летнему Казенсу. Следствие установило, что он задержал Эверард на улице, заявив, что она нарушает действовавшие на тот момент в Лондоне антикоронавирусные ограничения. Страж правопорядка надел на нее наручники и посадил на заднее сиденье арендованной машины.

Спустя неделю после исчезновения Эверард ее останки были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Позже Казенс признался, что заставил жертву поехать с ним с помощью обмана, а затем изнасиловал и убил ее. Кроме того, как выяснилось, сотрудник полиции изнасиловал еще одного человека между 2 и 10 марта.

Это преступление вызвало серию протестных акций, участники которых выступали против слишком жестких, по их мнению, действий полиции, пишет РИА Новости.