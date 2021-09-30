Эта организация присутствует в Москве: Эрдоган предупредил Путина

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал координатора США по Ближнему Востоку и Северной Африке в СНБ Бретта Макгерка "режиссером террористических организаций" и предупредил о том, что в Москве присутствует организация РПК/YPG – запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов.

Представителей РПК/YPG принимали в Белом доме, рассказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из России. Турецкий лидер находился в России с краткосрочным визитом и провел в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным​​​. Он предупредил президента РФ о наличии отделений РПК/YPG в нашей стране.