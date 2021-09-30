Доброхотов скрытно ушел на Украину

ФСБ сообщила в четверг о незаконном переходе через границу с Украиной Романа Доброхотова, главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом).

Как говорится в пресс-релизе спецслужбы, "иные лица" помогли Доброхотову перейти границу. Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области. Далее его провели в обход пунктов пропуска.

В отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы".

Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости об обысках в квартире его жены и родителей​​​.