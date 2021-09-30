Цена на газ продолжает бить рекорды: на что надеется Европа

Биржевая цена газа в Европе вновь побила очередной рекорд. Стоимость подскочила до 1177 долларов за тысячу кубов. Историческое обновление цен на газ фиксируется уже третий день подряд. Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ.

Сейчас среднестатистическая бельгийская семья в год платит за газ 1500 евро — это на 500 евро больше, чем до пандемии. Еще 1000 евро в год уходит на оплату электричества. Уже известно: в ближайшие месяцы эти суммы могут вырасти в разы.

"Раньше я работала экономистом. Поэтому я тщательно изучила все предложения и нашла поставщика, который запрашивал меньше остальных. С марта мои счета предоплаты составляли 195 евро в месяц. Но пару недель назад я получила письмо о том, что мои счета поднимут до 327 евро. Я была шокирована! Это рост на 68%, огромные деньги", – говорит Лиф Вейтс – жительница Бельгии

Тема стремительного роста цен на энергию для домохозяйств в последние дни стала центральной в СМИ и, конечно, в парламенте. Население ожидало помощи от государства.

"Мы уже платим 246 евро в месяц — да, живем в старом доме, то есть не с самой лучшей изоляцией. Но если они опять поднимут стоимость ежемесячной предоплаты — мне нужно будет платить уже 300 евро в месяц за энергетику. И ведь придется платить!Нашим первым вопросом было: сделает ли что-то государство по этому поводу? Они же должны нам помочь. Потом я подумала: наверное, подоходный налог на счета будет снижен. Я была уверена, что что-то будет сделано! И потом я слышу по радио, что нет, ничего не будет предпринято", – возмущается Делфин, жительница Бельгии.

300 евро ежемесячно за электричество – это около 25,5 тысячи рублей. 40% стандартной платежки за газ и электричество в Бельгии – платы государству. Из них 21% – это НДС.

В 2013 году, когда Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, правительство Элио ди Рупо пошло на этот шаг: его сократили 6% процентов, такая ставка применяется для льготных продаж.

На этот раз правительство решило, что гарантирует эту меру выборочно.

"Снизить налог на все платежки на энергетику — это слишком общая мера. Под нее бы подпали все, даже те, кому, может, это и не очень нужно. В то время как специальный социальный тариф относится лишь к людям, которые не могут оплачивать свои счета, которым очень нужно. Они подпадут под его действие. Это мера, которая очень эффективная!", – уверен министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен.

Согласно данным европейской конфедерации профсоюзов, уже сейчас более трех миллионов жителей евросоюза не имеют возможности оплачивать счета за энергию в принципе. Еще 24 млн европейцев живут за чертой бедности, для их бюджета растущие цены могут стать фатальными. Но политики разводят руками: справиться с этим ростом они не могут. Поэтому бельгийцам, например, рекомендуют "разумно потреблять" энергию и... топить дровами.

"Что мы сами можем сделать? Во-первых, проявить въедливость в вопросе выбора поставщика услуг: у всех операторов цены растут, но все равно разница среди них остается существенная. 600 — 700 евро в год разница выходит. И, конечно, помнить, что самая дешевая энергия – та, которую мы не использовали. То есть сократить потребление электричества, газа и, может, уже топить дровами. Хотя это и не очень хорошо для окружающей среды", – предлагает Люк Пауэлс, эксперт по энергетике.

Рекордов цены на электроэнергию достигли в большинстве стран Европы: в Испании люди вышли на улицы в знак протеста, ведь они платят за электричество почти в два раза больше, чем год назад.

Во Франции цены на энергетику для домохозяйств пересматриваются ежемесячно, и в пятницу французы получат счета с 13% подорожанием. Ситуация уже рассматривается, как новый социальный кризис. В четверг вечером ожидается специальное послание премьер-министра Жана Кастекса, в котором он объявит меры поддержки населения. Предполагается, что правительство временно пересмотрит подоходный налог на счета. Критики уже задаются вопросом: готов ли бюджет Франции к сохранению такой меры продолжительное время?

И все в Европе надеются, что в этом году зима будет мягкой, а отопительный сезон — непродолжительным.