Задержан мужчина, стрелявший у московской школы

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали отца ученицы, стрелявшего из травматического оружия на территории школы в Москве. По сообщению пресс-службы столичного главка МВД России, инцидент произошел в Ярославском районе на северо-востоке города.

По предварительным данным полиции, в школу на Палехской улице пришел отец ученицы 10 класса, у которой произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми. О конфликте она рассказала родителю.

Отец девушки в ходе разговора с ее обидчиками выстрелил вверх из травматического оружия. Пострадавших в результате выстрела, который был единственным, нет.

При этом по словам директора школы №1374 Екатерины Юшковой, инцидент произошел после уроков за пределами территории образовательного учреждения. В самой школе или на пришкольной территории стрельбы не было, никто из учеников и сотрудников школы не пострадал, рассказала директор агентству РИА Новости.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, им предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.

По словам источника "Интерфакса", материалы по инциденту будут переданы для расследования в Следственный комитет.