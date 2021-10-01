В России и на Украине сделали заявления по транзиту газа

В Кремле считают, что большая часть претензий к России по поводу газового транзита политизирована. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во время общения с представителями СМИ в пятницу, Россия последовательно остается верна своим обязательствам.

Отвечая на вопрос, не ожидает ли Россия новых претензий на фоне прекращения транзита газа через Украину в Венгрию, Песков заметил, что недовольство было и будет.

В свою очередь, глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко пояснил в Facebook, что контракт разрешает "Газпрому" останавливать физическую прокачку газа через ГТС Украины.

Витренко отметил, что российская компания должна будет оплатить забронированные мощности для транзита. "Принцип "качай или плати", – написал он.