США упустили возможность: предложение России потеряло актуальность

Отношения между государствами, обладающими ядерным оружием, далеки от того, чтобы считаться хорошими. Об этом заявил на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил: ситуация в этой сфере "серьезно омрачена разрушением столпов контроля над вооружением", произошедшим главным образом "по вине прошлой администрации США в ее бесконтрольном стремлении к военному и иному превосходству". Позже, по словам Рябкова, на дипломатической арене появился "проблеск надежды".

"Принимая во внимание разрядку между президентами России и США, окно возможностей было открыто для конструктивного взаимодействия", – цитирует Рябкова ТАСС.

Однако, отмечает замминистра, американцы "упустили возможность", предоставленную им российским предложением заморозить ядерные арсеналы. Это было "единовременное предложение", направленное Россией США, и очевидно, что это предложение более не актуально.

США не приняли предложения "по причинам, которые очевидны для нас", приводит слова Рябкова "Интерфакс". "Они не хотели замораживать все боеголовки, но они стремились к назойливой верификации и контролю всех наших ядерных потенциалов", – пояснил замглавы МИД РФ. При этом, подчеркнул он, Москва не раз заявляла: процесс верификации должен сопровождаться обязательными к соблюдению ограничениями.

Рябков также отметил: в Москве озабочены заявлениями Лондона о наращивании своих ядерных арсеналов и соглашением по созданию США, Великобританией и Австралией нового партнерства AUKUS.

Накануне в Женеве прошел второй раунд межведомственных консультаций России и США, обсуждался весь спектр вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Российскую делегацию на этих переговорах как раз и возглавлял Сергей Рябков. По его словам, переговорный раунд показал готовность сторон двигать процесс дальше, и хотя точек соприкосновения пока крайне мало, есть стремление расширять их число.