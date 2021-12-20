Предложения России: НАТО пора определяться

В Вашингтоне и Брюсселе услышали предложения России по безопасности, направленные туда в конце прошлой недели. Ответа по существу пока не последовало. Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре помощников президентов России и США – общение "носило деловой и прагматичный характер, условлено продолжить контакты".

Вопрос политического выбора: так замглавы российского МИДа Сергей Рябков охарактеризовал реакцию Соединенных Штатов на высказанные Москвой предложения о нормализации отношений с НАТО. Все инициативы уже переданы Вашингтону. А значит, мяч – на его стороне.

"Мы выразили надежду, что в русле реализации установок президента у нас получится, все же получится добиться внятной реакции Запада, прежде всего от США, и начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации в форме двух соглашений, которые взаимосвязаны и не могут быть, что называется, растащены по кусочкам, по элементам, – заявил Рябков. – Мы исходим из того, что наши американские коллеги прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация достаточно сложная, напряженная. Здесь важен ответственный подход".

Этот самый ответственный подход, по сути, и демонстрирует Москва, опубликовавшая в конце минувшей недели проект договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Один из главных пунктов – Вашингтон должен исключить дальнейшее расширение альянса на восток, а также отказаться от приема в него стран, ранее входивших в состав Советского Союза, и не создавать на их территориях военных баз.

Предложения для глобальной безопасности не просто стратегически значимые, но и крайне своевременные. Особенно если учитывать градус напряжения, которое искусственно подогревают по ту сторону океана.

"И, конечно, это звучит несколько утопично, но сегодня уже градус надуманного, искусственного, я бы сказал вывихнутого напряжения между двумя крупнейшими ядерными державами поднялся столь неестественно высоко, что необходимо включать все форматы и возвращаться к здравому смыслу, возвращаться к реалиям, возвращаться к нормальному конструктивному сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном", – говорит глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Свою готовность к диалогу, а также предельно конкретные шаги для его активизации Москва озвучивала не раз. И опубликованные предложения – фактически дорожная карта для нормализации отношений.

Впрочем, первая реакция на них со стороны Вашингтона оказалась хоть и далекой от конструктивности, но, увы, предсказуемой. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США отказываются вести консультации в отсутствие европейских партнеров.

А они в лице министра обороны Германии Кристины Ламбрехт продолжают считать Россию "агрессором" и вновь транслируют страхи Киева. Только ведь когда речь идет о расширении Североатлантического альянса на восток, вопрос вовсе не только в одной Украине.

"Я не стал бы в этом плане выделять особенно Украину, поскольку Украина — это только следующий кандидат на появление таких угроз для РФ. У нас есть и другие страны, граничащие с РФ, где подлетное время для ударных систем — 4-5 минут, – говорит заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. – На Украине пока таких подлетных расстояний нет. Просто наша реакция – это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае определенного развития, в случае определенных сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся".

И игнорировать позицию России и ее интересы, чего некоторым радикальным силам на Западе, судя по всему, очень бы хотелось, точно не получится.

"В отношениях России и НАТО наступает момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России. Нужно определяться. Реакция кого угодно – Столтенберга, других – она первичная. Разговор должен быть серьезный. И все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия. В противном случае альтернатива – это военно-технические и военные ответы России", – говорит глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Причем сформулированные Москвой предложения касаются целого спектра двусторонних отношений – от стратегической стабильности до виз. И решены они могут быть, как только к этому окажется готов Вашингтон. За Россией, что еще раз подтвердил сегодня замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, дело не станет.