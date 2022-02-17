Диалог России с США и НАТО: переговоры по безопасности вышли на новый этап

Российский МИД рассказал сегодня о том, как проходят переговоры с западными странами по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. По каким направлениям наметился прогресс, и о чем договориться не получается?

Переговоры по предложениям России о гарантиях безопасности, которые Москва сформулировала и передала США и странам НАТО в декабре, переходят на новый этап. Российское министерство иностранных дел закончило работу с комментариями американской стороны и направило коллегам официальный ответ. Его текст опубликуют.

"Рассчитываю, что уже в ближайшее время вы узнаете, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне, – анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Мы считаем правильным, чтобы интересующиеся члены гражданского общества двух стран представляли, что происходит. Представляли, какие позиции отстаивает каждая сторона. Иначе, если поступать как наши коллеги в Вашингтоне и Брюсселе, то общественное мнение будет забиваться той ложью, которая сейчас заполняет информационное пространство".

Комментарии, поступившие из Вашингтона и Брюсселя, полностью не публиковались. Но из заявлений западных политиков стало ясно, что точки соприкосновения есть. Например, по вопросу ракет средней и меньшей дальности в Европе или достижения договоренностей о мере снижения военных рисков, в том числе во время учений. Но все это инициативы, которые последние 2-3 года озвучивала Москва, и которые Запад игнорировал.

Возможность обсудить эти важные темы Россия приветствует, но важно при этом не забывать, что США и НАТО при этом отказываются разговаривать о трех принципиальных для нас пунктах – о невступлении Украины в Североатлантический альянс, о неразмещении у российских границ наступательных вооружений и о возвращении инфраструктуры альянса к положению 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО.

"А дальше мы будем рассчитывать, что, несмотря на информационное безумие, которое происходит, все-таки наши оппоненты сочтут возможным сесть за стол переговоров и обсуждать все насущные вопросы в непосредственной привязке к тем трем основным темам, которые представляют для России жизненно важный интерес", – выразил надежду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предложения о том, как должны соблюдаться права всех стран на безопасность, прописанные в двух наших проектах документов, Россия не придумывала – они закреплены в том числе в основополагающих документах ОБСЕ. Например, то, что нельзя укреплять безопасность одной страны за счет безопасности других. Но коллеги предпочитают делать акцент только на пункте о праве государств выбирать себе альянсы.

"В основе наших аргументов лежит то, о чем я подробнейшим образом и сегодня, и раньше говорил. Это формула неделимости безопасности, согласованная на высшем уровне, из которой Запад хочет выдернуть только одну устраивающую его часть. Так не пойдет", – настаивает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тот же подход или, как выразился Лавров, нечистоплотность Запад проявляет в отношении Минских соглашений. Киев хочет вместо того, чтобы отвести тяжелые вооружения, реформировать конституцию и закрепить в ней особый статус Донбасса, провести выборы, то есть последовательно выполнить все пункты, прописанные в договоренностях, уже сейчас вернуть себе контроль над границей. И Запад ему в этом стремлении потакает.

"Контроль над границей – это завершающий аккорд. А нам наши западные коллеги сейчас говорят: ну да, минским договоренностям альтернативы нет, но давайте поменяем последовательность. Это то, чего давно добивается Зеленский, а до него Порошенко. Давайте сначала нам контроль над границей, а дальше мы сами разберемся. Нужен там статус и какой он нужен, будут там выборы, будет там амнистия или мы всех там по тюрьмам посажаем", – раскрывает планы Киева Сергей Лавров.

Россия рассчитывает, что напряженность вокруг темы Украины не повлияет на ход переговоров по гарантиям безопасности. Ситуацию в Донбассе в Кремле называют предметом озабоченности, но переговоров с Киевом в планах пока нет.