Сразу после каникул: ждать ли прогресса от переговоров с США

Переговоры Москвы и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В середине декабря наш МИД передал американской стороне проекты договоров с США и НАТО, в которых, в частности, предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы. То, что дальнейшее продвижение НАТО на восток для России неприемлемо, не раз подчеркивал лично президент.

Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на "порог нашего дома". Россия будет настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности. Сергей Лавров обозначил стратегические линии в интервью шоу "Соловьев LIVE". Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.

"В отношении НАТО – мы предупредили их, что поскольку с 2014 года они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл только с прямым участием военных. В нашей делегации военные на высоком уровне будут представлены", – сообщил российский министр.

Основной раунд переговоров пройдет именно с Соединенными Штатами. В Москве надеются, что на Западе не "заболтают" эти переговоры, отметил Лавров. Такие риски есть, учитывая, что основное требование России – нерасширение альянса на восток. Вместе с тем глава российской дипломатии назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территории.

"Если бы НАТО было оборонительном альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить Столтенберг, то НАТО не стало бы расширяться на восток. НАТО сейчас – чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются", – говорит Лавров.

Несмотря на все сложности, позиция России остается открытой, мы привержены принципу прозрачности. Об этом заявил президент России в программе "Москва. Кремль. Путин". В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. И сейчас задача – достичь договоренностей, которые бы обеспечили безопасность. Но при этом у нас должен быть ответ на расширение альянса.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты. Но я надеюсь, что все-таки – мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить с точки зрения этого дипломатического процесса это предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили", – отметил Путин.

Причем предложения Москвы по гарантиям безопасности услышали – в США, НАТО и Киеве. В МИДе отмечают серьезность намерений снизить уровень конфронтации.

"Когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, мы не блефуем", – подчеркивает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Но, пока идет речь о диалоге с альянсом, межпарламентском взаимодействии, попытке найти компромисс, ЕС придерживается иной риторики. Глава Еврокомиссии грозит санкциями – утверждает, что с масштабными последствиями. Да и Белый дом, похоже, не стремится к конструктивному сотрудничеству и продолжает нагнетать обстановку и создавать иллюзию военного вмешательства на Украине.

"Мы работаем с нашими союзниками и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше", – заявила вице-президент США Камала Харрис.

То, что переговорный процесс идет непросто и будет развиваться в таком же духе, подтверждают в верхней палате российского парламента.

"Сегодня, к сожалению, Конгресс США в Капитолии является просто таким центром-ястребом, центром русофобии. И в этой ситуации я не вижу пока никаких перспектив или какого-то потепления нашего межпарламентского взаимодействия", – отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но в западной прессе можно встретить и зеркальные мнения. На фоне разговоров о "злых русских" звучат и реплики о России как о стране, которая находится в упадке. Едва ли это так, признает издание The Hill. И поправляет: Россия – сверхдержава.

Огульных обвинений избегает и глава внешнеполитического ведомства Турции. Мевлют Чавушоглу обещает конструктивные ответы на вопросы от России.

"На встречах НАТО Российская Федерация всегда на повестке дня. Кто-то за диалог, кто-то – за напряженность. Но Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с Российской Федерацией, мы считаем положительным, что Россия приветствует ее. Если от Российской Федерации к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно", – заверяет турецкий министр.

Но согласны ли с такой позицией другие члены НАТО – вопрос. Российская дипломатия не испытывает завышенных ожиданий относительно действий альянса. Так Лавров подчеркивал, что если бы Запад пошел на честную конкуренцию, это был бы оптимальный выход из нынешней конфронтации. Но это был бы уже не Запад.