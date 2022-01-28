Поведение Вашингтона начало пугать Киев

Россия не хочет войны. Пожалуй, один из главных тезисов интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова российским радиостанциям. Центральная тема – соглашения по гарантиям безопасности. Переговоры, по словам Сергея Лаврова, будут продолжены. В ответах американской стороны, хоть и по второстепенным вопросам, но есть рациональные зерна. И Россия настроена на дальнейший диалог.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы не позволим. Я не могу сказать, что переговоры завершены. Потому что, как вы знаете, американцы и натовцы больше месяца изучали наши простейшие предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с североатлантическим альянсом, а мы получили ответы только позавчера", сообщил Лавров.

Ответы США, по словам министра, построены на инициативах российской стороны последних двух-трех лет. Но если тогда Вашингтон обсуждать их не хотел, то сейчас – вернул повестку. Речь, например, о проблеме ракет средней и меньшей дальности. Она появилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также затронуто предыдущее предложение России об отводе учений подальше от границы с обеих сторон и о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и боевых кораблей.

Наша страна обсуждать детали готова. Но главное разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность. Именно от этого будет зависеть будущее переговоров.

Если Запад не будет внимать голосу разума, то, как сказал президент, мы будем принимать ответные меры. Отвечая на прямой вопрос, какими могут быть эти меры, он сказал: "Они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные". Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений. Сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов.

При этом, если США будут перевирать доводы России по вопросам безопасности, никакого компромисса не будет. Такой же четкой позиции наша страна придерживается и в вопросе разрешения внутриукраинского кризиса. Запад, а именно Соединенные Штаты, должны заставить Киев выполнять минские договоренности. Это единственный путь по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Нынешняя риторика Запада, напротив, лишь усиливает напряженность вокруг Российской Федерации.

"Сейчас американцы стали настолько откровенно использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они говорят "не надо обострять дискуссию, сбавьте риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов?" Кстати, кто эвакуирует? Канадцы, другие англосаксы. Значит они чего-то знают, чего не знают остальные? Мы сейчас подумаем, может, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры безопасности наших дипломатов?" – задался вопросом глава МИДа.

Одна из тем беседы касалась развития отношений с Белоруссией. Вопросы остаются с задержанными на территории страны россиянами. По этой линии работа продолжится. Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов уже направился в Минск.