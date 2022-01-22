Итоги переговоров США и РФ по гарантиям безопасности в Женеве

"Полезные и продуктивные" – так Сергей Лавров описал переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Какого-то прорыва от этой встречи никто, в том числе из основных участников, не ждал. Но результат есть. На российские предложения по гарантиям безопасности Соединенные Штаты обещали дать письменный ответ на следующей неделе.

На минувшей неделе во время первого раунда консультаций журналисты жаловались на мороз и ожидали потепления в российско-американских отношениях. Сегодня в Женеве настолько ветрено, что озеро, скорее, напоминает море во время урагана. И теперь репортеры гадают – будет ли атмосфера на переговорах соответствовать тому, что творится за окном.

Американская риторика по поводу Украины и того, что какое-то участие Вашингтона в "нормандском формате" помогло бы выйти из кризиса в Донбассе, положение дел только усугубляла.

"Ситуация сложная. Будем этот американский настрой переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности", – отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Прессы заявилось много, на старт переговоров попали не все.

Приготовления в зале, в котором пройдут переговоры, закончились ночью. Столы украсили орхидеями, гортензиями и сиренью. А это – последние минуты приготовлений прессы, российский сектор. Отсюда удобнее снимать нашу делегацию.

О том, что Вашингтон пока не подготовил письменный ответ по российским предложениям и не ждет прорыва от новой женевской встречи, Государственный департамент США сообщил заранее. Не ждала прогресса и Россия. Ведь куда важнее прекратить попытки затянуть диалог.

И, хотя оба дипломата назвали встречу полезной, не удалось продвинуться по принципиальному для России пункту о нерасширении НАТО.

"Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов. А мы им – про принцип ОБСЕ про то, что нельзя строить свою безопасность в ущерб чужой", – говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Заявления о российской угрозе Украине звучали и на переговорах, и на пресс-конференциях. Россия в который раз напомнила, что планы о нападении на Украину существуют только в заголовках западных СМИ и заявлениях политиков. Блинкен в свою очередь предложил доказать мирные намерения и отвести российские войска вглубь российской же территории.

"Москва не претендует на зоны влияния, но то, что делает сейчас НАТО в отношении Украины, показывает, что альянс так рассматривает эту страну. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично: если кто-то из граждан Украины чувствует себя русским, пусть убирается с Украины в Россию. А тех, кто в Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями, как вы помните. Поэтому кто кому угрожает — большой вопрос", – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия и США готовы организовать саммит лидеров. Но состояться он может только после того, как Вашингтон ответит на предложения по правовым гарантиям безопасности.

"Основываясь на сегодняшних переговорах, мы с министром Лавровом договорились о важности продолжения дипломатического процесса. Я сказал ему, что после консультаций, которые будут в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что мы сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В ответе Вашингтон планирует описать и свои опасения. МИД России публиковать этот документ не хотел бы.

"Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом. Но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции", – отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После того, как Вашингтон наконец изложит свою позицию на бумаге, возможна новая встреча Лаврова и Блинкена. Но о ее сроках пока говорить рано.

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