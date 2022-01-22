Встреча Лаврова и Блинкена. Комментарии прессы и политологов

За прошедшей в Женеве российско-американской встречей пристально наблюдали не только в Москве и Вашингтоне. Президент Швейцарии уже заявил, что миру сейчас как никогда необходимы гарантии безопасности и стабильности и что его страна и дальше готова поддерживать подобный диалог.

"Эти обсуждения проходят в чрезвычайно сложный период. Пока мы все еще находимся в разгаре пандемии, допустить новый кризис, было бы катастрофой не только для Европы, но и для всего мира. Я бы охарактеризовал атмосферу этой встречи как дружественную. У меня было положительное чувство относительно того факта, что Россия и США смогли встретиться и поговорить", – заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Немецкая Deutsche Welle пишет, что прорыва не случилось, но это ожидаемо. Стороны сразу предупреждали о том, что встреча – скорее формальность. Важно само начало диалога. Европа боится конфронтации у границ Украины, и как пишет издание: все зависит от того, сумеют ли стороны найти дипломатический выход из ситуации, и снять напряжение.

"Хотя ни одна из сторон не ожидала от переговоров прорыва, и Блинкен, и Лавров открыли дверь для дальнейшего диалога. Блинкен назвал встречу откровенным обменом мнениями и идеями".

С российской стороны Лавров заявил после встречи, что Москва получит письменный ответ на свои конкретные требования безопасности. Это обещание было подтверждено Блинкеном.

В целом, мировая пресса больше отметила именно сам факт российско-американской встречи. Как пишет "Аль-Джазира", такие обсуждения можно расценивать, как попытку разрядить обстановку. Но тут же упоминает, что стороны продолжают стоять на своем.

Соединенные Штаты грозят санкциями, а Россия требует сократить присутствие НАТО на востоке Европы и отказаться от идеи включить в военный альянс Украину. Говорить о каких-то компромиссах или предварительных договоренностях, пока рано.

"Было четко сказано Блинкену о том, что уважаемые наши заокеанские партнеры не российские войска находятся на территории Мексики, не российские войска на территории Европы, ни одного российского солдата на территории европейских стран не существует, их там нет. Поэтому каждый должен отвечать за свою безопасность и не может быть безопасность одних, в ущерб безопасности других, здесь все довольно четко", – заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Что касается новых антироссийских санкций, то в рациональности такого подхода сейчас сомневаются даже американцы. Ранее Байден уже говорил о неминуемых негативных последствиях такого шага для самого Вашингтона.

"Американский истэблишмент сейчас разделяется в своих оценках того, что происходит. Есть ястребы, которые требуют принять очень жесткие санкции, а есть здравые головы, которые настаивают на ведении переговоров. Мне кажется, этот тренд в сторону переговоров и в сторону того, что произойдет некая хотя бы констатация нейтральной зоны, которая в дальнейшем будет усилена какими-то позитивными элементами, она будет продолжаться", – сказал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

Сейчас ответ за американской стороной, и как пишет мировая пресса, говорить о каком-то прорыве в переговорах можно будет лишь, когда Вашингтон письменно ответит на предложения Москвы по гарантиям безопасности.