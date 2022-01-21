США и Россия смогли лучше понять друг друга

Переговоры в Женеве позволили России и США лучше понять позиции друг друга, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция пресс-конференции по итогам встречи в Женеве доступна на медиаплатформе "Смотрим".

Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением "озабоченности РФ в сфере безопасности" в духе взаимности. Госсекретарь добавил, что озвучил Сергею Лаврову ряд идей для снижения напряженности и усиления безопасности. Блинкен сообщил, что верит в возможность найти общую позицию на основе принципа взаимности и предложил отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия агрессии.

Встреча в Женеве Блинкена и Лаврова стала третьей: первая состоялась в мае 2021 года в Рейкьявике, вторая – в Стокгольме в декабре.