Лавров сообщил об интересном повороте в амбициях ЕС

На переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалась ситуация на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по результатам этой встречи. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

"Американские коллеги как-то попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации. Это уже стало заклинанием", – сказал Лавров.

Но завершились переговоры договоренностью о том, что на следующей неделе России будут предоставлены письменные ответы на все ее предложения по гарантиям безопасности. При этом глава российского МИД почти уверен, что в ответе США так или иначе прозвучит тема Украины.

После получения письменных ответов на предложения РФ, по словам Лаврова, планируется новый контакт с США на уровне глав дипломатических ведомств.

Российский министр также проинформировал, что Евросоюз хочет создать на Украине военно-тренировочную миссию. Это будет интересным поворотом с точки зрения амбиций ЕС. РФ считает, что вопрос Украины требует пристального внимания, но нельзя сводить к этому всю тему европейской архитектуры безопасности, пояснил он.

Лавров уточнил также, что нынешняя встреча в Женеве была промежуточной, Блинкен состоявшимся обменом мнений удовлетворен. Сам глава МИД РФ назвал разговор с госсекретарем США полезным и откровенным.