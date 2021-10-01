МВД объяснило задержание Зубрилина с Ивановым

Московские коммунисты задержаны полицией за участие в несогласованной акции, сообщает пресс-служба МВД. В отделение доставлены два члена КПРФ – депутат Московской городской думы, глава фракции КПРФ Николай Зубрилин и глава протестного отдела Московского городского комитета КПРФ Павел Иванов.

Зубрилин обвиняется в призывах и участии в публичном несанкционированном мероприятии в центре Москвы. А Иванов был задержан на выходе из офиса юридической службы московского горкома КПРФ, где провел 6 дней.

В отношении задержанных составлен административный материал по статье о нарушении порядка и проведения митинга или демонстрации.

Ранее сообщалось, что сторонники КПРФ 20 и 25 сентября провели в центре Москвы несанкционированные акции. В полиции Москвы и прокуратуре столицы предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах и призывали отказаться от участия в них. А 29 сентября московские коммунисты демонстративно покинули заседание Мосгордумы, отключившись от онлайн-трансляции.