В США за 40 лет не учли 55% жертв полиции

Медицинский журнал Lancet опубликовал исследование, которое свидетельствует о практике сокрытия гибели граждан США от рук полицейских.

Как сказано в документе, за 40 лет половина жертв служащих правопорядка не были оформлены должным образом. В цифрах это означает, что с 1980 по 2018 годы в США полицейские застрелили около 30 тысяч человек, пишет РИА Новости.

"В среднем это соответствует двум случаям убийства полицейскими ежедневно", – говорится в сообщении.

Исследователи сверились с Национальной системой статистики естественного движения населения и выяснили, что чернокожие американцы гибли в столкновениях с полицейскими в 3,5 раза чаще.

Как считают авторы, судмедэксперты полицейских управлений могут ошибочно квалифицировать как обычное убийство гибель от рук полицейских.