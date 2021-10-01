Печка из горшка, свечи и фольга: как будут греться жители Германии

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах Германии опубликовало видеоролик, приуроченный ко Дню защиты от катастроф, и призванный помочь, если предстоящей зимой жители будут замерзать.

На видео – пожилая немка. Она замерзает в квартире из-за проблем с отоплением. Чтобы хоть как-то утеплиться, она обклеивает окна фольгой и делает печь из глиняного горшка и свечей.

В Германии, как и во всей Европе, опасаются роста цен на газ и электричество. Стоимость кубометра газа на торгах достигла 1200 долларов за тысячу кубометров.

Жители Бельгии возмущены ценами на энергоресурсы. Сейчас среднестатистическая бельгийская семья в год платит за газ 1500 евро – это на 500 евро больше, чем до пандемии. Еще 1000 евро в год уходит на оплату электричества.

В Европе надеются, что в этом году зима будет мягкой, а отопительный сезон — непродолжительным.