Найгарда обвинили в серии изнасилований

В Канаде выдан ордер на арест 80-летнего модельера и дизайнера финского происхождения Петера Найгарда. Он обвиняется в изнасиловании шести женщин с 1987 по 2006 год. Полиция Торонто также подозревает Найгарда в трех эпизодах удержания силой, пишет РИА Новости. В ордере на арест указано, что мужчина сейчас живет в городе Виннипег канадской провинции Манитоба.

Как сообщается, Найгард совершал преступления в США, Канаде, на Багамских островах и в других странах. В 2020 году минюст США потребовал от Канады экстрадиции Найгарда.

Ранее СМИ писали, что жалобы на дизайнера подали по меньшей мере 57 женщин, причем двум из них на момент совершения преступления не было и 14 лет.

Согласно искам, поданным в нью-йоркский суд, преступной деятельностью Найгард занимался более 40 лет. Найгард использовал свое влияние, влияние сотрудников его организации, а также обман и мошенничество.

Одновременно с пострадавшими женщинами иск подали и два сына миллиардера. По их признанию, они в подростковом возрасте стали жертвами насилия со стороны знакомой их отца и по его прямому указанию.

Найгард выпускает женскую одежду под собственным брендом с 1967 года.