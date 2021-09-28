Педофилия и торговля женщинами: рэперу грозит пожизненное

В США известному рэперу вынесли приговор за продажу женщин в секс-рабство, педофилию и вымогательство. Присяжные единогласно признали Ар Келли виновным в серии преступлений, теперь он может попасть в тюрьму на десятки лет. В группировку популярного исполнителя входили его ближайшие помощники: охранники, водители и менеджеры.

По рисункам судебных художников можно легко представить лицо 54-летнего Ар Келли в тот момент, когда присяжные выносили свое решение. Сексуальное насилие в отношении детей, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкет – знаменитого певца признали виновным по всем статьям обвинения. Свой триумф прокурор попыталась упрочить перед телекамерами сразу после судебного решения.

"Обвинительный приговор сегодня навсегда определил Ар Келли как агрессора, который использовал свою славу и богатство, чтобы охотиться на молодых, ранимых и безгласных ради собственной похоти, как хищника, который десятилетиями использовал свое окружение, чтобы поймать девочек, молодых женщин и мужчин в ловушку сексуального насилия, эксплуатации и унижения", – заявила Жаклин Косулис.

Наказание будет озвучено 4 мая следующего года, но уже сейчас понятно, что трехкратный обладатель Grammy Роберт Келли – это полное имя музыканта – отправится за решетку на десятки лет, а возможно получит и пожизненное заключение. Теперь журналисты называют звезду R&B "дьяволом с голосом ангела". Иначе как можно объяснить, что обладатель грязных и низменных пороков написал и исполнил одну из самых вдохновляющих песен в истории страны?

В растлении несовершеннолетних и всевозможных извращениях Келли подозревают уже пару десятилетий. В 2002-м кто-то залил в Сеть так называемый "шок-контент". На видеозаписи музыкант вытворял с 14-летней девочкой немыслимые вещи. Певца обвинили в детской порнографии, но адвокаты тогда добились оправдания звезды в суде. Немногим ранее этого же репера заподозрили в любовной связи с 14-летней певицей Алией. Келли был ее продюсером, наставником и, когда вокалистке исполнилось 15, женился на девушке. В нулевые и десятые музыкант успешно отбивался от многочисленных скандалов, пока сразу несколько девушек не подали на него в суд в 2018-м. А в начале 2019-го на американском кабельном канале Lifetime появилось видео, в котором сразу семь женщин обвинили Келли в их растлении и насилии.

"Я больше тебя не боюсь! Не боюсь твоих адвокатов, не боюсь твоих головорезов", – сказала бывшая жена рэпера Андреа Келли.

"Мне просто нравилось, я не думала, что это навредит мне. Я была маленькой девочкой и увлеклась плохим мужчиной", – сообщила Лизетта Мартинес.

Почти одновременно с публикацией этого видео в прокуратуру были переданы кадры, на которых Келли вступает в интимную связь с 14-летней девушкой. Против певца в суде выдвинули более десятка шокирующих обвинений. Около 50 потерпевших и свидетелей поведали о его темной стороне. Их признания шокировали: мужчина относился к несовершеннолетним девушкам, как к неодушевленным предметам, с которыми позволял себе делать все.

Можно смело утверждать, что этот обвинительный вердикт присяжных поставил крест не только на карьере, но и на прежней жизни звездного рэпера. Но многим не дают покоя несколько вопросов: почему женщины решили засудить своего обидчика лишь спустя два десятилетия, и насколько эффективна система американского правосудия, если дамам пришлось ожидать справедливости столько лет?